Eesti on andmekaitses Euroopa Liidu üks nõrgim lüli

Ei ja jah. Ühelt poolt ei kehtesta ka IKÜM isikuandmetele omandit. Pigem on see tegevusjuhend – kui tegeled isikuandmete töötlemisega, kohustud järgima konkreetseid nõudeid, muidu ähvardab trahv. Seega reguleerib IKÜM ennekõike reaalseid tegevusi, samas kui müügileping on olemuselt õiguslik suhe. Teisalt on ka müügilepingu täitmiseks vaja töödelda isikuandmeid – need tuleb edastada ostjale. Isikuandmete edastamine kui tegevus on IKÜM-s reguleeritud ning seega on isikuandmete edastamine lubatud vaid õigusliku aluse (nt isiku nõusolek) olemasolul. Rikkumise tagajärjeks on trahv õigusliku aluseta edastamise eest, kuid samas müügileping jääb ikkagi kehtima. Totter olukord, kus isikuandmed on kehtivalt edasi antud, kuid vähemalt edastamise eest trahvitakse.

Juriidiliselt ei saa andmetele ehk informatsioonile omandit kehtestada ehk teie isikuandmed ei ole teie omand. Keegi ei oma fakte, näiteks et taevas on sinine või et minu nimi on Oliver Grauberg. Kuid samas on võimalik omada andmebaase (mis erinevad lihtandmetest oma süstemaatilise organiseerituse poolest – seadus soovib kaitsta investeeringuid, mis suunatakse andmebaaside koostamisele). Tegemist on piiratud intellektuaalse omandi õigusega, mis on täpsemalt kirjeldatud autoriõiguse seaduses, kuid sisuliselt võib andmebaasi omaja keelata või lubada teistel selle andmebaasi kasutamist. See õigus on müüdav. Kuna teie isikuandmed on andmebaasis, mille omand teile ei kuulu, siis ei olegi sellise andmebaasi müügiks teie nõusolekut tarvis ning teil puudub ka võimalus sellist lepingut tagasi pöörata.

Mida tähendab isikuandmete pahatahtlik levitamine? Pean silmas isikuandmete õigusliku (näiteks isiku enda nõusolek) aluseta müümist Euroopa Liidu välistele isikutele. Tegemist on väga tülikate olukordadega, kus teie isikuandmeid hakatakse töötlema isiku või organisatsiooni poolt, keda on väga keeruline selle eest vastutusele võtta.

Kuidas on tegemist just Eesti probleemiga?

Üldpildis tagab IKÜM trahvide märkimisväärne suurus ning järelevalveasutuste tegevus piisava heidutuse sellise tegevuse takistamiseks, sest trahvirisk ületab müügitulu, kuid mitte Eestis, mis on saamaks kurikuulsaks oma passiivsusega andmekaitses. Me võime küll rääkida hirmuäratavatest trahvidest teoreetiliselt, aga praktikas ei ole me ainukese riigina ühtegi trahvi teinud. Vabandan, kaks trahvi ikkagi tegime - 48 eurot politseiteenistujale politsei andmebaasis surfamise eest ja 56 eurot tervishoiutöötajale e-tervise andmebaasis surfamise eest.

Tegemist on meie kõige tundlikemate andmebaasidega, keda sellised trahvid heidutama peaksid?

Ja me ei räägi siin sellest, et Andmekaitse Inspektsioon (AKI) peaks justkui väikestele ettevõtjatele miljonite ulatuses trahve välja kirjutama - selline paanika külvamine on alusetu. Juba suhteliselt laialdane praktika Euroopas näitab, et trahvide määrad arvestavad kõiki asjaolusid ning valdav enamus IKÜM trahve on siiski nelja- või viiekohalised. Jah, kui näitad üles absoluutset hoolimatust andmekaitsenõuete suhtes või kui rikud teadlikult nõudeid väga ulatuslikus koguses andmete töötlemisel, siis on karistus karmim - ja peakski olema. Kuid kahjuks on just Eesti sattunud positsiooni, kus trahvi heidutus, kui põhiline tagatis isikuandmete turvalisuse tagamisel, ei tööta, ohustades nõnda kõikide eurooplaste andmeid.

On kaks põhjust, miks Eesti siin teistest maha jääb. Esimene on laias laastus meie õigusruum, mis ei võimalda haldusmenetluse raames trahve määrata (erinevalt teistest liikmesriikidest). Trahvide määramiseks on praegune lahendus seega väärteomenetlus. Väärteomenetluse kaudu on aga väga keeruline rikkumise eest vastutusele võtta.