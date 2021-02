Töötaja motivatsioonipakett: tervisekindlustus tuli, et jääda

Võrreldes 2019. aastaga kindlustatute arv enam kui kahekordistus 2020. aasta kolmanda kvartali lõpuks ning täna on Eestis kindlustatud enam kui 10 000 töötajat. Ingrid Siska-Mölderi sõnul on sama jõudsalt arenenud ravikindlustusturg – tööandja ravikindlustus on nüüdseks juba viie Eesti kindlustusandja toote loetelus ja tihedast konkurentsist võidavad vaid kindlustatud töötajad.

Konkurents pakub uusi võimalusi ning nüüd saavad töötajad osta samadel tingimustel kindlustuskaitset ka oma pereliikmetele. Viimaste kuude põhjal saab IIZI tööandja ravikindlustuse spetsialist kinnitada, et atraktiivne võimalus kogub hoogsalt populaarsust. Nimelt on eraisiku vabatahtliku ravikindlustuse ostuvõimalused piiratud. Enne lepingu sõlmimist toimub individuaalne riskihindamine ning sõltuvalt isiku tervislikust seisundist, vanusest ja muudest asjaoludest tuleb heal juhul tasuda märkimisväärne kindlustusmakse, halvemal juhul võib kindlustuskaitsest ilma jääda, sest pakkumisest keeldutakse näiteks teatud haiguse tõttu.