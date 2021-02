Venemaa majanduslangus hävitab üksmeele, mis kaitses Putinit

Ekaterina Schulmann, kes on tegev Suurbritannia Venemaa ja Euraasia uurimisinstituudis, tõi esile uuringutulemused, mis näitavad, et venelased, kellele on näidatud langevate palkade ja rubla vahetuskursi majandusstatistikat, pooldasid tõenäolisemalt välispoliitikale ettevaatlikku lähenemist kui need, kes eelmainitud statistikat ei näinud.