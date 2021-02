Venemaa majanduslangus hävitab üksmeele, mis kaitses Putinit

Venemaal Kaliningradis läks tänavatele kohalik jurist Aleksandr Dobralsky, et protesteerida vene silmapaistvama opositsiooniliidri Aleksei Navalnõi arreteerimise vastu. Kuid tal on ka muid kaebusi.

"See on sarnane olukorrale kui keegi, kes astus sulle varba peale, ütleks: "Kannata veel natuke," ütles advokaat Dobralsky riigi majandushädade kohta. "Kuidas saab lihtsalt oodata, kuni see läbi saab?"

Proteste on teatatud enam kui sajas linnas alates Vaikse ookeani ääres asuvast Vladivostokist kuni Venemaa kõige läänepoolsema Kaliningradini. Selliseid kaugemaid linnu peeti kunagi Putini peamisteks toetajateks. Kuigi peab mainima, et vaatamata Venemaa pikaks veninud majanduslangusele algatasid proteste siiski teised, erakorralised asjaolud.

Arvamusküsitlused on juba paar aastat jälginud rahvusliku meeleolu muutust, eemal nn Krimmi konsensusest, mis esialgu laialdaselt toetas president Vladimir V. Putini Ukraina poolsaare annekteerimist. Nüüd on inimesed keskendunud hoopis pettumusele madalate palkade ja pensionide pärast.

Ekaterina Schulmann, kes on tegev Suurbritannia Venemaa ja Euraasia uurimisinstituudis, tõi esile uuringutulemused, mis näitavad, et venelased, kellele on näidatud langevate palkade ja rubla vahetuskursi majandusstatistikat, pooldasid tõenäolisemalt välispoliitikale ettevaatlikku lähenemist kui need, kes eelmainitud statistikat ei näinud.