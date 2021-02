Laanetu ja Gyllenhammar müüsid Eesti suurima erameditsiinikeskuse hoone Vene kinnisvaraärimehele

Veerenni Confido Tervisemaja omandanud investeerimisettevõtte suuromanik on Summus Capitali kaudu ettevõtja Boris Skvortsov, kes on lisaks kinnisvarasse investeerimisele investeerinud paljudesse Balti riikide ettevõtetesse. Muuhulgas ostis ta mõned aastad tagasi ka 2017. aasta suvel valminud Veerenni tervisekeskuse hoone, mille eelnevad omanikud olid samuti Laanetu ja Gyllenhammar.

Zenithi kinnisvarainvesteeringute partneri Hannes Pihli sõnul on Veerenni Confido Tervisemaja kaasaegne A-klassi büroohoone, mis on rajatud meditsiinisektori kõrgtehnoloogilisi nõudeid silmas pidades.

„Veerenni Confido Tervisemaja moodustab koos kõrvalasuva ja Zenithi poolt hallatava SYNLABi Veerenni Tervisekeskuse kompleksiga Baltimaade moodsaima erameditsiini klastri,“ sõnas Pihl. Omandatud hoone üüritav pind on ca 10 600 m2, mille olulisemad üürnikud on Confido Healthcare Group, Ortopeedia Arstid, Spordimeditsiini Sihtasutus, AS Semetron ja Next Clinic.