Tekitab paksu verd. Läti kohtunõukogu avaldas karmi seisukoha, mis puudutab Magonise ja Ossinovski kohtusaagat

"Olukorras, kus on juhtum, millel on suur mõju kohtusüsteemi usaldusväärsusele, jõuab juhtum kohtuniku kätte, kelle osas on tekkinud kahtlused ja kohtunikud ise on leidnud, et tema tegutsemist kohtusüsteemis tuleb uurida."

Artiklis on ka öeldud, et "Bordāns oleks soovinud, et kohtunikule oleks antud hinnang enne Magonise kohtuasja lõplikku otsust". Samuti tuuakse välja, et ministri arvates on hea uudis see, et on olemas apellatsioonikohus, kuhu saab asja edasi kaevata. Justiitsminister pidi hiljem otsustama, kas hinnang kohtunik Jansoni töö kvaliteedile tuleb esitada kohtute distsiplinaarnõukogule. Samuti väljendas sarnast hoiakut meedias Läti seimi õiguskomisjoni esimees. Ka inimesed sotsiaalvõrgustikes on neid seisukohti toetanud.