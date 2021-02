KUULA SAADET | Alustab uus saade „Creditcast”, mis keskendub äriinfole ja taustakontrollile

Lühendit KYC ei tasu sassi ajada populaarse kiirtoiduketiga KFC. KYC (know your customer) tähistab põhimõtet, mispuhul võiks tegelikult iga ettevõtja oma kliente tunda. Jaanus Leemets võrdleb seda külaliste kutsumisega – keegi ei lase ju võhivõõraid tuppa. Niisamuti ei taha keegi pahaaimamatult osaleda korruptsioonis või rahapesuskandaalides. Klientide tundmine aitab hoolitseda selle eest, et kahepoolne ärisuhe oleks jätkusuutlik ja edukas, ning hoiab kokku nii aega kui raha.

Creditinfo on loonud ka eraldi platvormi („Tunne oma klienti”), mis on täpselt selle jaoks mõeldud, et ettevõtjad oma koostööpartnereid paremini tunneksid. See on lihtne lahendus taustakontrolli tegemiseks. Esialgu on suunitlus just ettevõtete infol, samuti pakutakse väga olulist välisinfot.