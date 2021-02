Kurikuulus internetikommuun hakkas hõbedat ostma

Hõbeda hind on päevaga kerkinud 11 protsenti, pea 25 euroni untsi kohta. Tegemist on viimase kaheksa aasta kõrgeima hinnatasemega. Alates reedest on suurim hõbedat müüv platvorm, iShares Silver, müünud väärismetalli umbes 850 miljoni euro eest.

Ekspertide sõnul ei vasta tema väide siiski tõele. Kuna kulla ning hõbeda hinnad käivad enamasti käsikäes ning kulla hind on viimasel ajal tõusnud, siis on suured investeerimisfondid samuti panustanud hõbeda hinnatõusule.

Samuti on hõbedat turul oluliselt rohkem kui Gamestopi aktsiaid. Seega arvavad analüütikud, et seekordne hinnatõus on pigem loomulik ning WSB-i postitajal lihtsalt vedas. Võimalust, et väikeinvestorid suutsid hõbeda hinda märkimisväärselt kõigutada, peetakse pigem väikeseks.