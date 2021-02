Eesti ehitajatele seatud piirangud võivad kuu aja pärast Soome ehitusefirmad raskesse olukorda panna

Veel pole piiri sulgemine Soome ehitustööde edenemisele suurt mõju avaldanud, kirjutab Iltalehti . Ehitusettevõtted on palunud välistööjõul vähemalt esialgu riiki jääda, mis praegu aitab olukorda päästa. Väljaspool suurlinnasid on mõju veel väiksem, sest seal töötavad juba kohalikud ehitajad.

"Tegime seda kevadel ja saadud tagasiside järgi arvab üsna suur hulk inimesi ka praegu, et piirangute ajal on mõistlik olla Soomes," sõnas Soome Ehitusettevõtete Liidu asepresident Kim Kaskiaro. Tema sõnul iga kümnes ehitustööline Soomes ja iga kolmas ehitaja Lõuna-Soomes välismaalne.

Enamus neist on eestlased, ehkki täpset Eesti ehitajate arvu on raske arvutada. Ehitusettevõtte YIT hankejuht Juhana Häkkänen pakub, et umbes 10-20 protsenti nende ehitusplatsidel olevatest ehitajatest on välismaalased. „Igal juhul on selge, et praegust ehitusmahtu ei saa ilma pendeltööjõuta realiseerida," nentis ta.