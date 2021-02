Programm "90 päeva soomlane" võimaldab välismaalastel kolm kuud tasuta Soomes elada

Helsingi Ärikeskuse programmi “90 päeva soomlane” raames saavad 15 välismaalast võimaluse kolm kuud tasuta Soomes elada, kirjutab BBC . Kolme kuu möödumisel on neil võimalus taotleda tähtajatut elamisluba.

Ühe programmis osaleja, investor Alli Ottarssoni sõnul soovib ta kolm kuud Soomes veeta, sest on tüdinenud Los Angelese kõrgetest koroonasse nakatunute arvudest. 90 päeva jooksul plaanib ta tutvuda kohalike investeerimisvõimalustega ning saada kohapealseid kontakte. Samuti mainib ta, et Helsingi on pandeemia ajal üks maailma väikseima nakatunute arvuga suurlinnu.