Siiamaani reisijaid teenindav legendaarne parvlaev tähistab oma 50 aasta juubelit

Poole sajandi jooksul on laeva kolme omaniku poolt hästi hoitud. Laeval pole siiani vahetatud peamasinaid ehk viiekümne aastaga on neljal diiselmasinal kogunenud keskmiselt 150 000 töötundi.

TS Laevad laevastiku koosseisus on Regula alates 1.oktoobrist 2016 teinud kahel liinil kokku tervelt 2 821 liinireisi, millest 1 609 reisi Virtsu-Kuivastu liinil ja 1 212 reisi Rohuküla-Heltermaa liinil. Nendel reisidel on Regula teenindanud üle 209 000 reisija ja viinud üle Väinamere 91 000 sõidukit.

Hetkel seisab parvlaev Regula Virtsu sadamas ja on vajadusel valmis eeloleval suvel jällegi lisalaevana reisijaid teenindama. Sel juhul saab laev suvel lõpuks niipalju meremiile läbitud, et piltlikult on tiir ümber ekvaatori tehtud.