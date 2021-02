Legendaarne Neti.ee vahetab omanikku. Telia müüb portaali maha Linnamäe firmale

MM Grupp on Margus Linnamäe (78%), Ivar Vendelini (Mirrow Finants OÜ kaudu 20%) ja Aare Kuristi (2%) firma. See on Linnamäe impeeriumi katusfirma, mille all on teiste seas ka Postimees Grupp AS, iDeal Group AS, Apollo Group OÜ ning AS Kroonpress. Teiste seas aga ka ravimifirma Magnum AS. 2018. aastal oli MM Grupi varade maht 671,2 miljonit eurot ning puhaskasum 556,5 miljonit eurot. 2019. aasta aruannet veel esitatud ei ole.