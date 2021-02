T1 suurim võlausaldaja tervitab reedest kohtuotsust: nüüd on asjade loomulik käik pankrotimenetlus

„Saneerimisseaduse mõte ei seisne mitte selles, et püsivalt maksejõuetu ettevõte päästetakse võlausaldajate arvelt ning vaid omaniku huve silmas pidades. Oleme rahul, et kohtusüsteem avaldab sellele seisukohale endiselt toetust,” lausus T1 suurima võlausaldaja Lintgeni juriidiline esindaja Toomas Vaher reedest ringkonnakohtu otsust kommenteerides.

Nimelt otsustas Tallinna ringkonnakohus eelmisel reedel, et jätab rahuldamata mitme ettevõtte, sh T1 enda omanikfirma AS-i Tallinna Moekombinaat kaebused Harju maakohtu otsusele, millega lõpetati kaubanduskeskuse T1 Mall of Tallinn omanikfirma AS-i Tallinna Moekombinaat saneerimine. „Tallinna Moekombinaadi suurim võlausaldaja Lintgen on otsusega rahul,” märkis Vaher.

Ta rõhutas, et ringkonnakohtu otsus kinnitas selgelt kahte olulist asjaolu. „Esiteks, et Tallinna Moekombinaat oli pankrotiseisus juba enne saneerimisavalduse esitamist. Teiseks, et tegemist ei ole olulise tööandajaga, kelle puhul saaks saneerimiskava kinnitada ilma võlausaldajate toetuseta,” lausus Vaher, viidates sellele, et T1 omanikfirma ei ole alates 2019. aasta septembrist suutnud tasuda võlausaldajatele miljonitesse ulatuvaid võlgu.