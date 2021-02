Michal teises sambast loobujatele: alternatiiv tuleviku kindlustamisel ei ole kogumata jätmine

„Tulevikuks kogumine on võrreldav mistahes teise pingutusega enda parema homse jaoks,” leiab Michal, kelle sõnul saab kogutud vähesuse või kogutu ootustest madalama teenistuse alternatiiv olla ise enam koguda või saada osavamaks investeeringute tegijaks. „Alternatiiv tuleviku kindlustamisel, kogumisel ei ole kogumata jätmine,” märkis Michal, tuues oma jutu toetuseks mitu argumenti.

„Esiteks, kui te just ei arva, et Eestis hakkab sündima metsikult lapsi või otsustame teha rahaks fosforiidi ning leiame naftat, siis võib ette ennustada, et riigile saab paarikümne aasta pärast loota vajaliku pensioni baastaseme tagamisel. Aga kui tahate pisut enamat, tuleb ise oma saatuse sepp olla,” märkis riigikogu saadik. Tema sõnul ei ole lihtsalt võimalik lubada maksudest kõigile kõike ja kirssidega.

„Teiseks, see on kaunis lihtne ja nõuab vähe vaeva. Kui tänast asjakorraldust ei muuda, koguneb igaühel teise sambasse juurde. Ehk on heaks vihjeks asja arukusel seegi, et paljud neist otsustajatest kes rääkisid pensionisammaste lammutamisest, koguvad sinna edasi,” sõnas Michal.

Ta tõi näiteks investorist kolleeg Toomas Kivimäe, kes kasutas võimalust ja liitus nüüd teise sambaga tootluse pärast. „Kaks protsenti endalt, neli protsenti riigilt ning teadmine, et esimene sammas muutub järjest solidaarsemaks, võiks olla vihje teise ja kolmanda samba kasuks,” lausus parlamendi saadik.

Kolmandana märkis ta, et pidevalt pisut tuleviku jaoks tehes ehk jalutades tuhat sammu rohkem – kogudes mõne protsendi palgast – võib inimene ühel hetkel avastada, mis kasu on sellest talle sündinud. „Parem tervis, pisut rohkem tulevikus raha ja vara. Selline vaevatu teekond eeldab, et see on pidev, pea märkamatu. Kuid seda teed ei saa alustada lõpust,” rõhutas reformierakondlane.