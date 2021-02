Eestist sai maineka tuumauuringute organisatsiooni liikmeks

"Mul on väga hea meel, et jõustamisnoodi üleandmisega saab meie ühistegevus veel tugevneda ja laieneda. Eesti loodab aktiivselt osa võtta CERNi uutest teadusprojektidest ja aidata rohkem kaasata ka erasektorit," ütles Eesti suursaadik ÜRO ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonide juures Genfis Katrin Saarsalu-Layachi.

Eestil on CERNiga olnud hea koostöö juba 1996. aastast. Eesti assotsieerunud liikmelisus kestab 2-5 aastat, misjärel saab Eestist organisatsiooni täisliige. Kui assotsieerunud liikmena ei tohi Eesti tulud liikmemaksu ületada, siis täisliikmeks saades see piirang kaob, samuti saab Eesti hääleõiguse CERNi nõukogus.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu asekantsler Viljar Lubi ütles, et tegemist on olulise verstapostiga, et suurendada Eesti ettevõtete teadmusmahukust. „Nutikamad tooted ja teenused tõstavad meie ettevõtete konkurentsivõimet, loovad suuremat lisandväärtust ja rohkem töökohti. Olen kindel, et meie ettevõtjad ja teadlased kasutavad avanenud võimalusi usinasti ning annavad arenguhüppe mitmele Eesti ettevõttele,“ ütles Lubi.