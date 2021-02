Üüritulult maksude tasumata jätmine kasvab, üks võimalik lahendus tekitab vastakaid arvamusi

2019. aastal oli üüritlulu maksuauk 23,7 miljoni eurot. 2017. aastast on see kasvanud 2,7 miljoni euro võrra. Maksu- ja tolliameti maksuauditi üksuse juht Erkki Pauluse sõnul on raske tabada neid, kes arveldavad sularahas ja nii maksud tasumata jätavad.