Uut liiki restoranis on menüüs näha kõikide toitude kalorisisaldus

YumFit restoranis on menüüs näha kõikide toitude kalorisisaldus – olgu selleks kerge lõhesalat või toekas pada. Söögikoha tegevjuhi Dmitri Volhonski sõnul on ühise pingutuse tulemusena sündinud restorani menüüs läbimõeldud maitsed kui ka tervislikus.

"Tahame näidata, et tervislik toit ei pea tähendama vaid salatit. Selles võib olla süsivesikuid, rasvu ja valke, aga need peavad olema omavahel tasakaalus. Mis veelgi olulisem, toiteväärtuse hindamiseks peab kalorite info olema avalik, sest just nii saab igaüks enda tervisest ja soovidest lähtuvalt otsustada, kas eelistada näiteks täisteraburgerit, tortillat või hoopis raamenit," lisas Volhonski.