Tormijooks on alanud: töötukassa uuest kriisimeetmest on raha küsinud juba üle tuhande ettevõtte

Töötukassa pressiesindaja Lauri Kool ütles, et hetkel on töötukassa kaudu jagatavale uuele kriisikompensatsiooni saamiseks taotluse esitanud 1039 ettevõtet. Nende hulgas on nii suur- kui väikeettevõtteid, hotellidest meelelahutuse pakkujateni välja.

Töötukassa esindajad on varasemalt välja öelnud, et nende Harju- ja Ida-Virumaa ettevõtete hulk, kes üldse kvalifitseeruvad seda toetust küsima, on 3000 ringis. Taotlusi hakati vastu võtma eile. Meetme maht küündib 24 miljoni euroni.

Detsembris ja jaanuaris kehtestatud piirangute tõttu hüvitab töötukassa uue kriisimeetmega tööjõukulud Harjumaa ja Ida-Viru tööandjatele, kelle tegevus on olnud erakorraliste asjaolude tõttu märkimisväärselt häiritud. Kuna piiranguid pikendati vahepeal, siis on ka töötukassa kaudu jagatav kompensatsioon esialgu plaanitust suurem.

Töötukassa kompenseerib palgakulu nendele ettevõtjatele, kellel on töötajaid Harjumaal või Ida-Virumaal ja kelle tegevus oli erakorraliste asjaolude tõttu 28. detsembrist 31. jaanuarini märkimisväärselt häiritud. Töötasu toetust makstakse äriühingule, välismaa äriühingu filiaalile, mittetulundusühingule, sihtasutusele või füüsilisest isikust ettevõtjale.

Kompensatsiooni makstakse nende töötajate eest, kelle töökoha asukoht on 22. detsembri 2020. a seisuga töötamise registri kohaselt Harju või Ida-Viru maakonnas. Kompensatsiooni suurus on nende töötajate novembri 1,5 kordne palgakulu, kuid mitte rohkem kui 180 000 eurot ettevõtja kohta. FIE toetuse suurus on 876 eurot.

INFOKAST: Milliste sektorite ettevõtted saavad toetust küsida?

majutus ja toitlustus (koodidega 55–56)

info ja side (koodiga 5914 ja 59141)

haldus- ja abitegevused (koodidega 7990, 79901, 8230 ja 82301)

haridus (koodidega 8551, 85511, 85519, 8552, 85521, 85522, 85529, 8559, 85591, 85592 ja 85599)

tervishoid ja sotsiaalhoolekanne (koodiga 86905)

kunst, meelelahutus ja vaba aeg (koodidega 9001, 90011, 90012, 9002, 90021, 9003, 90031, 9004, 90041, 9102, 91021, 9200, 92001, 9311, 93111, 9312, 93121, 9313, 93131, 93199, 9321, 93211, 9329, 93291 ja 93299) või

muud teenindavad tegevused (koodiga 96041) Valitsus kinnitas toetuse ettevõtetele, kelle tegevus on otseselt mõjutatud kehtestatud piirangutest. Toetust saavad taotleda ettevõtted ja FIEd, kelle põhitegevusala on EMTAK koodiga määratletud järgmiselt:

Uue kriisitoetuse eripäraks on ka see, et seda võib küsida lisaks palgakuludele ka muude kulude katteks.

"Tööandja peab alati oma töötajatele palka maksma. Piirangud algasid detsembrid, detsembri palk maksti jaanuaris. Jaanuari palk makstakse lähipäevil inimestele välja. Meie hakkasime võtma avaldusi vastu ja hakkame tööandjatele kahe nädala jooksul raha kandma," rääkis töötukassa pressiesindaja Lauri Kool.