Soome tehnoloogiaettevõte loob kriisi keskel Eestisse 200 uut töökohta

Tema sõnul vahetavad paljud inimesed vahetavad telefoni igal aastal uue vastu välja, kuigi eelmisel telefonil on veel aastaid kasutust jäänud. Nii ostabki Swappie kokku, kontrollib, vajadusel parandab ja müüb nutiseadmeid. Marttinen märkis, et neil on kasutusel oma parandustehnoloogia, mille abil püütakse seadmetele tagada uue elu.

"Swappie on hea näide sellest, kuidas erinevate liikumispiirangute ja ebakindlate majandusolude keskel on kõigest paari kuuga võimalik jõuda investeerimisotsuseni ja reaalse tegevuseni Eestis," ütles EASi välisinvesteeringute keskuse direktor Kaspar Kork, kelle vahendusel Soome tehnoloogiaettevõte Eesti turule jõudis.

Swappie plaanib Tallinnas laieneda nii kiiresti kui võimalik. Käesoleval aastal on plaanis palgata 200 inimest, aastaks 2022 soovitakse tööd pakkuda juba ligi 400 töötajale. Tallinna tehase kasvades kavatseb Swappie kasutada automatiseerimist, et inimesed saaksid keskenduda ülesannetele, kus neid enim vaja on. Tehnoloogiaettevõte arendab pidevalt oma tööprotsesse edasi, et suunata võimalikult palju nutiseadmeid uuesti kasutusse.