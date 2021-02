Omniva plaanib taas suurt pakiautomaatide võrgustiku laiendust

„Omnivale kuulub 43% Eesti pakiautomaatidest, aga selle juures tervelt 57% pakimahust. Ühelt poolt näitab see küll väga kõrget võrgustiku efektiivsust, kuid selge on see, et tänaste ja uute klientide ootused olemasolevasse võrku ära ei mahu,“ ütles Omniva juhatuse liige Kristi Unt. Omniva on võtnud fookuseks olla toeks e-kaupmeestele ja tarbijatele.