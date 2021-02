Kolm staažikat pesumaja – 30 aastat tegutsenud AS Saarmas, 27 aastat tegutsenud OÜ Richmar ja 16 aastat tegutsenud OÜ Baltic Laundry Service – saatsid päev enne uue töötukassa meetme avanemist kirja rahandusministeeriumile, kus nad toovad välja, et vaatamata asjaolule, et nendegi käive on viimase paari kuu piirangute tulemusel 70-95% langenud, nad töötukassa uuest kriisimeetmest toetust ei saa.

„Kuna meie põhitegevus on Tallinna hotellide, restoranide, Tallink laevade ja SPA-de pesupesemise teenus, siis oleme samas olukorras nagu meie kliendid ehk kogu majutus, Tallinki laevade ja toitlustussektor alates kevadest,” ütlevad eelpool nimetatud pesumajad, kes kokku annavad tööd 106 inimesele, oma 31. jaanuari pöördumises.