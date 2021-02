Läheb suvele vastu oluliselt värskema ilmega: Eesti esirannas algavad ulatuslikud ehitustööd

Rannapromenaadi rekonstrueerib Nordecon AS, uuendamine maksab koos käibemaksuga 545 976 eurot. Sellest summast 349 454 eurot on riigipoolne COVID-19 investeeringutoetus, ülejäänu tasub Pärnu linn. Ehitustööde aluseks on rannapromenaadi autori, arhitekt Kersti Lootuse koostatud rekonstrueerimisprojekt.