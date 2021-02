Läheb suvele vastu oluliselt värskema ilmega: Eesti esirannas algavad ulatuslikud ehitustööd

Surfaritel, kalastajatel ja teistel, kes harjunud talvisel ajal Pärnu rannas käima, tuleb ehitusperioodil kasutada mere äärde pääsemiseks muid teid, teatas Pärnu linnavalitsus. Side tänava lõpus asuv autoparkla on alates esmaspäevast 8. veebruarist suletud, seda ala kasutab ehitaja tehnika ja ehitusmaterjalide hoiustamiseks.

Rannapromenaadi rekonstrueerib Nordecon AS, uuendamine maksab koos käibemaksuga 545 976 eurot. Sellest summast 349 454 eurot on riigipoolne COVID-19 investeeringutoetus, ülejäänu tasub Pärnu linn. Ehitustööde aluseks on rannapromenaadi autori, arhitekt Kersti Lootuse koostatud rekonstrueerimisprojekt.