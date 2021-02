Kultuuriministeerium ei anna lootust. Riigifirmad ei hakka sporti toetama

Toomas Annuse avaldus, et negatiivse meediakajastuse tõttu tema enam sporti ei toeta, on taas toonud päevakorda küsimuse: mis roll on riigil spordi rahastamises? Raha ei ole kunagi liiga palju, kuid kuidas vähendada eraraha osakaalu spordis ja kultuuris? Ühtlasi tuleb hoida pöialt, et Toomas Annuse eeskujul ei hakkaks raha spordist välja võtma ka teised kodumaised suurtegijad. Nii mõnigi on selliseid mõtteid juba väljendanud.