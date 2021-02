Kultuuriministeerium ei anna lootust. Riigifirmad ei hakka sporti toetama

Kultuuriministeeriumi toetus oli 2019. aastal 37,4 miljonit eurot, millest organisatsioonid said 28,2 ja spordiobjektid 9,2 miljonit. Võrreldes 2018. aastaga oli seda ligi 10 miljonit rohkem, kuid sel on omad põhjused. Esiteks kaotati hasartmängumaksu nõukogu ja ligi 3,6 miljonit eurot anti otse kultuuriministeeriumile. 1,1 miljoni võrra suurenes treenerite tööjõukulu toetus. Team Estonia sai siis miljoni, eelmisel aastal veel kaks miljonit. Puuetega inimeste katusorganisatsioonide 0,9 miljonit tuli ministeeriumile sotsiaalministeeriumilt. Eesti olümpiakomitee eelarve on tänavu muide 14,4 miljonit eurot.

Teine oluline rahageneraator on spordiklubid. Seal suudetakse aastas sporti tuua üle 100 miljoni euro. Kuid kui vaadata klubide mediaantulu, siis on see kõigest 7766 eurot. See näitab, et suured riisuvad koore. Spordiklubide eelarvest üle poole tuleb eraisikutelt, kelle panus aastas jääb 50–60 miljoni euro kanti.

Kui vaadata spordile eraldatavaid summasid, siis tehakse panuseid tegelikult mitmelt poolt. 2018. aastal andsid kohalikud omavalitsused kokku 63,6 miljonit eurot. See oli rekord, mis siiski spordiüldsust kuigivõrd ei rõõmustanud, sest üldise eelarvemahu kasvu tingimustes langes spordi osakaal keskmiselt alla 3% kogueelarvest. Teist korda 15 aasta jooksul oli see nii väike. Pealegi kulus üle poole rahast sporditaristu ülalpidamiseks. Kohalike omavalitsuste toetus oli niisiis keskmiselt 48 eurot ühe elaniku kohta. Spordiüldsus unistab, et omavalitsused toetaksid sporti keskmiselt 5%-ga eelarvest ja see ei langeks kusagil alla 2%.

Toomas Annuse avaldus, et negatiivse meediakajastuse tõttu tema enam sporti ei toeta, on taas päevakorda toonud küsimuse: mis roll on riigil spordi rahastamises? Selge on, et raha ei ole kunagi liiga palju, kuid kuidas vähendada spordis ja kultuuris eraraha osakaalu?

Aastaid tagasi sai just sadama nõukogus toimunu ajendiks, miks riigiettevõtete kraanid sponsoritoetusteks kinni keerati. Sadama turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Sirle Arro ütleb, et teema on keeruline ja väga head lahendust ilmselt ei olegi. Ta lisab, et põhimõtteliselt võiks seadus anda riigiettevõtetele ja riigi enamusosalusega ettevõtetele suurema võimaluse turunduslikul eesmärgil toetusi jagada. „Näiteks kultuur, keskkonnateemad, kohalik kogukond. Ei välistaks ka sporti, kui see sobib ettevõtte sihtrühma ja turundustegevusega, aga kindlasti peavad olema kokkulepitud reeglid ja läbipaistev otsustussüsteem,” rõhutab Arro.

Seli arvates oleks kõige parem, kui riik toetaks sporti rohkem otse, kuid ei näe midagi halba selleski, kui riigifirmade rahakraanid taas lahti keerataks. Ta toob näiteks Saksa väikelinna vee-ettevõtte, kes tahtis vee hinda tõsta. Selle asemel et tänavatele protestima minna, mõtlesid kohalikud sellele, et nad annetavad raha kohalikule jalgpallimeeskonnale, st annavad seda ühiskonnale tagasi.

Neinar Selit häirib, et siiani arvatakse, justkui oleks tema iseendale raha andnud, kui tehti sadama 250 000-eurose toetuse otsus. „Isamaa poliitika oli, et monopoolsed riigiettevõtted pidid toetamise lõpetama,” ütleb ta. Seli juhtum oli üksnes ajend, et see ära teha.

Seli räägib ka kurikuulsast juhtumist, mille eest ta lõpuks kriminaalkorras süüdi mõisteti. „Protokolli ei tehtudki. Olin toona just USA-st naasnud, kui [Hillar] Teder helistas mulle ja teatas, et Parts ütles, et tema ei tohi hääletada. Seda nõukogu protokolli ei olegi. Rahagi ei liikunud lõpuks,” meenutab Seli. Isegi tema suurimad vaenlased pidavat siiani ütlema, et talle tehti ülekohut.

Seli meenutab toonast aega, nagu oleks see kõik juhtunud eile. Ta räägib, et aastakümneid võisid riigifirmad anda sponsorluseks 1,5% kolme viimase aasta keskmisest kasumist. Sadam oli seejuures kindlaks määranud, et 60% antakse spordile ja 20% nii keskkonnale kui ka kultuurile. Ministeerium kinnitas alati konkreetsed plaanid. „Teised toetasid veel turundusrahast lisaks, meie mitte,” märgib toonane sadama nõukogu esimees Seli.

Ta soovitab vaadata Eestist väljapoole, kas või Soome. Seal toetavad monopoolsed riigiettevõtted suurvõistlusi. Neile on see suurepärane turunduskanal ja kogukondadega paremate suhete loomise viis. „Eestis on see praegu keelatud. Isamaa ei ole võimul, äkki ikka annab need asjad üle vaadata?” loodab Seli.

Toomas Annuse juhtumi valguses ütleb Seli, et talle meeldis väga see, mis Siim Kallas kunagi ühel seminaril ütles. Põhimõte oli selline: kui annad vähe raha, siis sind sõimatakse, aga kui annad palju, siis ikka on nurisejaid. Lihtsam on üldse mitte anda – sõimatakse ikka, aga vähemalt jääb sulle raha alles.

„Eesti ettevõtjaid peab hoidma. Mina nimetan välismaiseid ettevõtjaid kolonisaatoriteks. Miks peaks Eesti kultuur ja sport neid huvitama? Kui eestlane teeb välismaal äri, siis mõtleb ta ju ka käibele ja kasumile, mitte kohalike toetamisele,” ütleb Seli.

Kõik jääb nii, nagu on



Kultuuriministeeriumi spordi asekantsler Tarvi Pürn ütleb, et riigiettevõtete võimalust sporti toetada pole mõistlik taastada. Ta toob esile, et alates 2018. aastast on riigi toetuste osa spordis suurenenud umbes 10 miljonit eurot. Riigiettevõtete panus oli sel ajal keskmiselt 365 000 eurot.

„Riik on viimastel aastatel saavutussporti süsteemsemalt ja suuremas mahus toetanud, ühtlasi selle juures teadvustades, et pikemat vaadet ja suuremat kindlust andev rahastusmudel loob paremad eeldused ka eraraha kaasamiseks,” on Pürni sõnum.

Ta toob esile, et saavutusspordi edendamiseks on koos EOK-ga ellu kutsutud näiteks Team Estonia projekt, mille toetus on tänavu 3 miljonit eurot. Pürn lisab, et on palju selgem ja läbipaistvam, kui suurem osa spordi riiklikku rahastust tuleb kultuuriministeeriumi ja EOK kaudu ning sama kanali kaudu koondub paremini ka info valdkonna vajadustest ja kitsaskohtadest.

„Kui on lisavajadusi, siis esitab ministeerium riigieelarve strateegia raames lisataotluse, mida oleme ka teinud. Seega jään arvamusele, et praegune süsteem toimib efektiivsemalt ja selle otsuse tagasipööramine ei ole vajalik,” tunnistab ta.

Spordirahval tuleb niisiis eelkõige loota sellele, et riik ja selle kaudu ka omavalitsused oma panust suurendaksid. Ühtlasi tuleb hoida pöialt, et Toomas Annuse eeskujul ei hakkaks raha spordist välja võtma teisedki kodumaised suurtegijad. Alexela juht Heiti Hääl on juba öelnud, et ettevõtte nõukogu hakkab samuti seda võimalust arutama.

Kas loetud artikkel vastas Teie ootustele? Ei ole üldse rahul Olen väga rahul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10