Taavet Hinrikus ostis Suurbritannias liberaalse ajalehe

Üks TransferWise’i asutajaid Taavet Hinrikus kuulub Suurbritannia väljaande The New European uute omanike hulka. Peale tema kuuluvad ajalehe Briti meediakontsernilt Archant väljaostnute hulka endine BBC ja The New York Timesi juht Mark Thompson ning aastail 2005–2020 Financial Timesi peatoimetaja olnud Lionel Barber. Mõttele leht välja osta tuldi 2019. aastal. Kokku suudeti n-ö oma paati meelitada 14 investorit.