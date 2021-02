LUGEJA KÜSIB | Kas rühmatrennides ei pea kinni pidama 10+1 reeglist?

Alates sellest nädalast pakuvad spordisaalid taas rühmatrennide võimalusi. Myfitnessis saab teatud rühmatrennides osaleda kas 12, 19 või suisa 30 inimest. Kasuliku poole pöördunud treenija tunneb muret, kas spordiklubid tõlgendavad terviseameti poolt tulnud korraldusi valesti.

Myfitnessi turundusjuht Marika Mäsak vastas, et MyFitness lähtub piirangutest kultuuriministeeriumi poolt saadetud juhendist. Antud juhendis seisab, et rühmatreeningud on lubatud juhul, kui treeningute käigus hoitakse kahemeetrist vahemaad teiste inimestega ja ruumi täituvus ei tohi olla rohkem kui 50%.

"Kõigis MyFitnessi rühmatreeningute saalides on põrandal markeeringud, mis aitavad nimetatud vahemaad hoida, samuti on vähendatud arvuga treeningsaalides õhuvahetus 2 korda suurem kui norm seda ette näeb," lisas Mäsak. Samuti põhjendas Mäsak, et rühmatreeningutes liikmetevahelisi kontaktseid tegevusi ei toimu.