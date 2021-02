Ärikinnisvara turul on kitsas käes: fond tegi enneolematu sammu

„Reeglina oleme ostnud juba valmis arendatud objekte, kus on üürnikud sees. Kui selliseid objekte oleks rohkem saadaval, siis tõenäoliselt me ei oleks kaalunud arendamise teed minekut. Tuleb siis ise arendada,“ ütles East Capitali juht Martin Otsa ja nentis, et East Capital oli sunnitud uut ärisuunda katsetama.