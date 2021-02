Tallinna börs peatab kauplemise Tallinna vee aktsiatega

"Nasdaq Tallinn peatab kauplemise AS Tallinna Vesi aktsiatega täna, 03.02.2021 alates kell 10.00 AS-i Tallinna Vesi taotlusel seoses peatse olulise info avalikustamisega," öeldakse täna hommikul kell 8 avaldatud börsiteates, kus on lisatud, et kauplemise jätkamisest teavitab börs eraldi.