Tallinki reisijate arv vähenes drastiliselt, kahanes ka kaubaveo maht

Oluline on täheldada, et jaanuaris ei avaldanud Soome valitsuse poolt kehtestatud reisipiirangud reisijateveole veel märkimisväärset mõju. Kuna piirangud kuulutati välja kuu lõpus ning kehtivad veebruari lõpuni, siis ilmselt on veebruaris oodata veelgi suuremat reisijate arvu langust.