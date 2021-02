GRAAFIK | Vaata, kui oluliselt on Eesti perede kulutused viimase kümne aastaga muutunud

Kõige enam kulutasid 2011. aastal ühes kuus Harju (315 eurot), Tartu (312 eurot) ja Jõgeva maakonna (277 eurot) inimesed ning kõige vähem Ida-Viru (183 eurot), Põlva (184 eurot) ja Valga maakonna (198 eurot) inimesed. Vahepealse ajaga on leibkonnaliikme kulutused suurenenud kõige rohkem Hiiu* (122%), Viljandi (110%) ja Põlva maakonnas (101%). Kõige väiksem on kasv olnud Jõgeva (39%), Saare (54%) ja Võru maakonnas (59%).

Kui 2011. aastal kulutas keskmine leibkonnaliige ühes kuus toidule ja mittealkohoolsetele jookidele 75 eurot ning eluasemele 47 eurot, siis 2019. aastal vastavalt 103 eurot ja 76 eurot. Seega on toidule ja mittealkohoolsetele jookidele tehtavad kulutused suurenenud keskmiselt 37% ning eluasemele tehtavad kulutused 61%. Hinnad tõusid nendes kategooriates vastavalt 20,8% ja 26,5%.

Kõige rohkem suurenesid kulutused toidule Hiiu (66%) ja Põlva maakonnas (65%) ning kõige vähem Jõgeva (20%) ja Ida-Viru maakonnas (26%). Eluasemele tehtavad kulutused on seevastu kõige rohkem suurenenud Viljandi (105%) ja Ida-Viru maakonnas (86%) ning kõige vähem Lääne ja Valga maakonnas (36%).

Lasteta leibkondade aastased kulutused on suurenenud 77% ja lastega leibkondade kulutused 84%. Erinevate leibkonnatüüpide võrdluses on kõige rohkem suurenenud ühe lapsega paaride kulutused (100%) ja kõige vähem lasteta üle 64-aastaste paaride kulutused (58%).

Seega on leibkondade kulutused vältimatutele väljaminekutele aastate jooksul arusaadavalt suurenenud. Samas kinnitavad leibkonna eelarve uuringu tulemused, et leibkonna kõiki väljaminekuid arvesse võttes on kulutuste osatähtsus toidule ja eluasemele siiski vähenenud.