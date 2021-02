GRAAFIK | Vaata, kui oluliselt on Eesti perede kulutused viimase kümne aastaga muutunud

Lasteta leibkondade aastased kulutused on suurenenud 77% ja lastega leibkondade kulutused 84%. Erinevate leibkonnatüüpide võrdluses on kõige rohkem suurenenud ühe lapsega paaride kulutused (100%) ja kõige vähem lasteta üle 64-aastaste paaride kulutused (58%).

Seega on leibkondade kulutused vältimatutele väljaminekutele aastate jooksul arusaadavalt suurenenud. Samas kinnitavad leibkonna eelarve uuringu tulemused, et leibkonna kõiki väljaminekuid arvesse võttes on kulutuste osatähtsus toidule ja eluasemele siiski vähenenud.