Tallinna linn ostab koos Utilitasega Tallinna Veest välisinvestori välja. Tehingu maksumus küündib üle 100 miljoni

"Kuna tegemist on börsi ettevõttega, oli see päris pikk ja konfidentsiaalne protsess, aga täna saame rääkida tehingu sisust, eesmärkidest ja natuke ka plaanidest," ütles Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart. Tema sõnul omandab Tallinna linn taas koos strateegilise partneri Utilitasega AS-is Tallinna Vesi enamusoaluse.

"Loomulikult on meil plaanis ka suurinvesteeringud, sest ettevõte vajab arendamist," märkis Kõlvart. Tema sõnul jätkab Tallinna Vesi börsiettevõttena. "Miks see tehing üldse toimub? Miks see on vajalik? Alustame sellest, et see protsess algas suuromaniku initsiatiivist müüa oma osalus ja loomulikult Tallinna linn ei saanud endale lubada seda pealt vaadata," märkis Kõlvart.