Tallinna linn ostab koos Utilitasega Tallinna Veest välisinvestori välja. Tehingu maksumus küündib üle 100 miljoni

"Kuna tegemist on börsi ettevõttega, oli päris pikk konfidentsiaalne protsess, aga täna saame rääkida tehingu sisust, eesmärkidest ja natuke ka plaanidest," ütles Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart. Tema sõnul omandab Tallinna linn taas koos partneri Utilitasega AS-is Tallinna Vesi enamusomanduse.

"Loomulikult on meil plaanis ka suurinvesteeringud, sest ettevõte vajab arendamist," märkis Kõlvart. Tema sõnul jätkab Tallinna Vesi börsiettevõttena. "Miks see tehing üldse toimub? Miks see on vajalik? Alustame sellest, et see protsess algas suuromaniku initsiatiivist müüa oma osalus ja loomulikult Tallinna linn ei saanud endale lubada seda pealt vaadata," märkis Kõlvart.

Tema sõnul on Tallinna Vee näol tegu hea finantsvõimekusega ettevõttega, mistõttu see tulevikus kasvatab ka linna tulu. "See, et meil on selles protsessis ka strateegiline partner, annab sellele lisaväärtust," lisas Kõlvart. Tema sõnul on Utilitas pikal opereerinud Tallinna linna kaugküttevõrku. "Kindlasti tekib võimalus seda koostööd laiendada ka sellele projektile, mida täna esitleme, näeme siin ka sünergia võimalusi," sõnas linnapea.

Utilitase kontserni juht Priit Koit märkis, et ettevõttel on pikaajaline kogemus elutähtsa kaugkütteteenuse, elektri pakkumisel ja sellega seotud võrgutaristu investeeringute tegemisel. "Tallinna linnal ja Utilitasel on enam kui 20 aastat koostöö kogemust Tallinna kaugküttevõrgu opereerimisel ja arendamisel," märkis Koit.

Selle aja jooksul on välja vahetatud enam kui pool kaugküttevõrgust. "Selle käigus on asendatud ka fossiilne kütus taastuvaga," sõnas Koit. Tema sõnul on neil plaanis vaadata üle ka AS-i Tallinna Vesi investeeringuvajadus, et nad saaks edaspidi kvalitseetset vee- ja kanalisatsiooniteenust osutada. Ettevõte loodab ühildada nii vee- kui kaugküttevõrgu uuendamise tulevikus.