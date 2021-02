Kuidas saada abi, kui oled Facebookis petta saanud?

Politsei ja piirivalveameti kommunikatsioonibüroo esindaja Maarja Punaku sõnul on eraisiku õigused oluliselt paremini tagatud, kui tehinguid tehakse ettevõtetega. “Eraisikult eraisikule tehtud tehingute korral on alati oht, et üks osapooltest soovib saada ebaausat kasumit tasuta kauba või ostusumma kujul,” kirjeldas ta.

Viited, et toime on pandud kelmus, võivad olla erinevad. Näiteks kustutas müüja oma konto Facebookist, ei vasta enam telefonile või on ostetud toode uuesti müügil. Sel juhul saab esitada süüteoteate politsei.ee kodulehe kaudu. “Kui teine osapool aga on halb ajaplaneerija ja ei pea oma lubadustest kinni ning mitte kuidagi ei suuda õigeaegselt pakki automaati viia või raha üle kanda, siis selliste erimeelsustega saab kohtust abi,” kirjeldab ta. Kohtusse võib pöörduda ka siis, kui ostetud kaup ei vasta kirjeldatud tingimustele.