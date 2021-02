Neinar Seli firma plaanib Tartu kesklinna uut ärikvartalit

Estiko Grupi juhataja Kristo Seli sõnul on projekt praegu alles väga varajases staadiumis. Lõppenud on arhitektuurivõistlus, mille võitis Peeter Pere arhitektuuribüroo ning nüüd algatatakse Tartu linnavolikogus detailplaneeringu protsess.

Seli räägib, et nii varajases faasis on keeruline öelda, mis täpselt piirkonda rajatakse. Küll aga on tema nägemus, et kuna arendus tuleb kesklinna, kuhu peaks töökohti juurde looma, siis võiks seal suur osa olla bürooruumidel. Samas leiab Seli, et rajatavate hoonete esimesed korrused peaks olema suunatud avalikkusele. Neile pindadele võiks sisse kolida ärid või teenusepakkujad.