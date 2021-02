Alustati uuringuid Eestiski populaarse käsimüügiravimi kasutamiseks koroonaravis

Üks teaduslikult tunnustatud taimne ravim röga väljutamiseks ja kopsunähtude ennetamiseks on mürtool, mis on olnud juba pikki aastaid populaarne käsimüügiravim ka Eestis. Saksamaal alustati COVID-19 diagnoosiga patsientidega uuringut, mille eesmärgiks on hinnata, kas standardiseeritud mürtooli kasutamisest on abi ka koroonaviiruse põhjustatud sümptomite leevendamisel.