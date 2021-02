Eesti suurima IT-firma arendatud Covid-19 reisiäppi testiti edukalt lendudel Euroopast Emiraatidesse

Testi käigus katsetati reisijate Covid-19 staatuse korrektset kuvamist ning andmete kõrvutamist riiki sisenemise nõuetega. Test viidi läbi koostöös rahvusvahelise lennundussektori IT lahenduste pakkujaga SITA, kasutades nende Health Protect ökosüsteemi, andis Nortal pressiteate vahendusel teada.

Reisijad said enne lennureisi testi teinud laborist oma SimplyGo rakendusse kas positiivse või negatiivse COVID-19 tulemuse või polnud neil testi üldse tehtud. Reisijad, kel oli negatiivne COVID-19 test, said loa teha check-in ning minna lennule. Need, kel polnud kehtivat testitulemust või oli test positiivne, lükati süsteemi poolt tagasi ega lubatud lennule.