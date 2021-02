VIDEO ja FOTOD | Tallinna vanasadamasse kerkib Eestis ainulaadne sild. Varsti saab ühest terminalist teise lihtsama jalavaevaga

Silla projekti aluseks on Tallinna Sadama poolt 2017. aastal korraldatud ideekonkursi võidutöö „ New Balance 100“ kavand, mille esitasid Witteveen + BOS ja arhitekt Robert-Jan van der Veen arhitektuuribüroost Plein06. Silla ehitab KMG Inseneriehituse AS. Silla lepingujärgne valmimisaeg on augustis 2021, aga ehitaja loodab selle valmis saada juba varem.