Ida-Viru ettevõtete sõnum Kaja Kallasele: on aeg maakonnale tagasi anda

Toila spaa juht Jaak Pruunes ütles, et kuigi seni pole ta valitsuselt ühtegi konkreetset ettepanekut kuulnud, on nende ootused lihtsad. „Et kõik spaad oleksid Eestis avatud, Ida-Virumaal samuti –muudkui aga tulge ja jätke raha Eestisse –, raha peab koju jääma," rõhutas ta.

„Huvitav olukord on praegu. Kõigepealt öeldakse inimesele, et ta istuks kodus. Mina omakorda ütlen, et ärgu istugu kodus, vaid tulgu ja ligunegu saunas vahepeal. Saagu ravi ja massaaži. Kõik võitlevad millegi nimel – mina võitlen ellujäämise eest ja riik võitleb, et haiglas oleks vabu kohti, ma saan ka sellest aru," arutleb Toila spaa juht.