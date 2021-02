Ikea emafirma ostis USA-s suure lahmaka metsa, kaitsmaks seda kinnisvaraarenduse eest

Ingka Group, kes muuhulgas omab ja opereerib suurt osa Ikea poodidest, andis jaanuari keskel teada, et on omandanud 4386 hektarit metsa Altamaha jõe vesikonnas Georgia osariigis Ameerika Ühendriikides, vahendab CNN.

„Me siiralt usume, et vastutustundlik metsamajandamine on võimalik ja näeme, et suuresti ka meie vastutus nii meie omandis oleva maa kui ka laiemalt planeedi ees on metsade taastamine ja metsa istutamine suuremates kogustes, kui me maha võtame,” põhjendas seda sammu CNN-ile grupi investeerimisfirma Ingka Investments tegevjuht Krister Mattsson.

Ta rõhutas, et ettevõttele on kõikidel tema omandusse kuuluvatel aladel looduskaitse oluline. „Selle konkreetse USA investeeringu puhul on oluline, et seda maad ei saaks väiksemateks osadeks tükeldada ja see jääks alatiseks metsa alla,” lisas ta.

Maa-ala, mille Ingka Group omandas mittetulunduslikult keskkonnaorganisatsioonilt The Conservation Fund, on koduks rohkem kui 350 taime- ja loomaliigile. Nende hulgas on ka mitu väljasuremisohus liiki. Üheks on näiteks pikaleheline mänd, mille kunagisest asualast on tänaseks kinnisvaraarenduse ja intensiivse põllumajanduse tõttu alles jäänud vaid 4%.

Alates 2014. aastast on Ingka Investments ostnud kokku ligi 250 000 hektarit metsamaad nii USA-s, Eestis, Lätis, Leedus kui ka Rumeenias. Lisaks Georgia osariigile on grupi omanduses metsi ka Alabama, Oklahoma, Lõuna-Carolina ja Texase osariigis.

Lisaks metsade kokku ostmisele ja säilitamisele on Ingka Group istutanud ligikaudu seitse miljonit puuistikut erinevates riikides üle maailma. Ettevõte opereerib 445-st üleilmsest Ikea kauplusest kokku 378 poodi.