Töötukassa alustas juba uue töötasu toetuse väljamaksmist. Esimese ringiga saavad raha kätte 535 ettevõtet

Enne avalduse esitamist tuleks tutvuda toetuse tingimustega, näiteks ei tohi töötajat, kelle eest kompensatsiooni küsitakse, kuu aja jooksul koondada. Samuti ei tohi ettevõttel olla maksevõlga või peab see olema ajatatud.

Kolmapäevase seisuga oli taotluse kokku esitanud enam kui 1300 tööandjat ja FIEt. Töötukassa esindajad on varasemalt välja öelnud, et nende Harju- ja Ida-Virumaa ettevõtete hulk, kes üldse kvalifitseeruvad seda toetust küsima, on 3000 ringis. Meetme maht küündib 24 miljoni euroni.