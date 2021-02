Töötukassa alustas juba uue töötasu toetuse väljamaksmist. Esimese ringiga saavad raha kätte 535 ettevõtet

Esimesed väljamaksed tehti 535 ettevõtjale. Enamus neist (92%) on Harjumaa tööandjad. Kokku oli esimeste toetuste summa enam 6,5 miljonit eurot. Kompensatsiooni maksti 3672 Harjumaa ja Ida-Virumaa töötaja eest. Töötukassa alustas taotluste vastuvõtmist esmaspäeval.

Töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel ütles, et kiire väljamaksmine aitab kindlasti neid tööandjaid, kellel on jaanuari palk veel maksmata ja nad saavad seda teha töötasu toetusest. Teistele tööandjatele kompenseerib toetus juba tehtud palgakulu.

Töötukassa kompenseerib palgakulu nendele ettevõtjatele, kellel on töötajaid Harjumaal või Ida-Virumaal ja kelle tegevus oli valitsuse otsusel erakorraliste asjaolude tõttu 28. detsembrist 31. jaanuarini märkimisväärselt häiritud.

Kompensatsiooni suurus on nende töötajate novembri 1,5 kordne palgakulu, kuid mitte rohkem kui 180 000 eurot ettevõtja kohta. FIE toetuse suurus on 876 eurot. Toetuse taotlusi saab e-töötukassas esitada kuni 28.02.2021. Taotlusi menetletakse ja väljamakseid tehakse taotluste saabumise järjekorras.

Enne avalduse esitamist tuleks tutvuda toetuse tingimustega, näiteks ei tohi töötajat, kelle eest kompensatsiooni küsitakse, kuu aja jooksul koondada. Samuti ei tohi ettevõttel olla maksevõlga või peab see olema ajatatud.

Kolmapäevase seisuga oli taotluse kokku esitanud enam kui 1300 tööandjat ja FIEt. Töötukassa esindajad on varasemalt välja öelnud, et nende Harju- ja Ida-Virumaa ettevõtete hulk, kes üldse kvalifitseeruvad seda toetust küsima, on 3000 ringis. Meetme maht küündib 24 miljoni euroni.