Suure rahakotiga Utilitas laiendas haaret ja võib seda veelgi teha

Utilitas ei ole registreeritud Eestis. Selle tegelik kasusaaja on First State Core S.A.R.L.

Utilitase suuromanik oli kuni 2018. aasta lõpuni Kristjan Rahu, kes müüs firma maha Austraalia ettevõttele First State. First State’i neelas varsti alla maailma suurim finantsgrupp, 1,5 triljoni dollari väärtuses varasid haldav Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation peakontoriga Tokyos. Omanikud teenisid müügist 320 miljonit eurot ja iga töötaja sai kingiks 50 000 eurot. Kokku oli selliseid töötajaid 260.