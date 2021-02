1964. aasta 12. jaanuaril sündis Albuquerque’is Jeffrey Preston Jorgensen. Enamik inimesi tunneb teda hoopis teise nimega. 30 aastat hiljem asutas ta ühe maailma tuntuima firma, Amazoni. Ta on Jeff Bezos. Tema isa ei teadnud veel mõned aastad tagasi, et kuulus Amazoni asutaja on tema poeg. Ta ei osanud isegi oodata, et tema poeg on juba lapsepõlves perekonnanime muutnud.

Ärilehe põhjalikust tagasivaatest saab lugeda, mis oli Bezose lapsepõlveunistus, millega tegeles Amazoni asutaja enne oma tuntuima äri püstipanekut ning miks ei pea endised töötajad Amazoni eriti heaks töökeskkonnaks.