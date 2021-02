Rõivatootja Sangar sulgeb koroonakahjude tõttu kolm esinduspoodi üle Eesti

„Oleme sunnitud majanduslikel kaalutlustel osad poed sulgema, sest kaupluste külastajate arv ning uute rõivaste ostmine on viimase aastaga vähenenud kaks korda,“ rääkis Sangari tegevjuht Raul Saks. „Kuigi oleme lansseerinud uusi kodukontorisse sobivaid tooteid, ei asenda see koroonapiirangute ajal pea olematuks kahanenud esindusrõivaste ja triiksärkide müüki, mis oli seni meie peamiseks käibeallikaks.“

Sangari esinduskauplustest jäävad avatuks Tartus asuv Sangari vabrikupood ning Ülemiste, Kristiine ja Rotermanni kauplused Tallinnas. „Kuna kriis jätkub ja kaubandusolud on kardinaalselt muutunud, siis edaspidi keskendume Sangaris rohkem veebipõhisele müügile, oleme selleks juba rajanud uuel platvormil töötava veebipoe,“ sõnas Raul Saks. „Samuti edendame suhteid edasimüüjatega, et meie tooted oleksid klientidele jätkuvasti kättesaadavad.“

„Näha on, et kaubandusmaastikul toimub suurem nihe veebikaubanduse suunas ning kaubanduskeskuste edu sõltub tulevikus paljuski keskuste enda juhtimis-ning turundustaktikatest,“ lisas Raul Saks.“ Teeninduskeskusteks muutuvad kaubanduskeskused ei ole vähemalt moekaupade esinduskauplustele tänase rendihinna taseme juures enam sama atraktiivsed, kui nad seni on olnud. Sangaris ennustame oma valdkonna müügi taastuma hakkamist kõige varem selle aasta viimases kvartalis ning esimene eeldus selleks on tervishoiukriisi seljatamine ning ühiskonna naasmine tavarutiini.“