TABEL | Teisest sambast raha väljavõtjate arv küündib ligi 82 000 inimeseni

Kui nädal aega tagasi oli teisest sambast raha välja võtmise avalduste arv 66 998, siis tänase seisuga on lisandunud veel 14 689 avaldust ehk praeguseks on kokku esitatud 81 687 avaldust teisest sambast loobumiseks. Avalduse esitajate keskmine vanus on 39 eluaastat ning ülekaalus on naised. Nemad on esitanud 42 517 avaldust, samal ajal kui mehed on esitanud 39 170 avaldust.