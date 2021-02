Asjatundja Irja Lutsari juhtumi valguses: telefoni teel tehtud ähvardused on karistatavad

Maarja Punak toob välja, et iseenesest ei ole ametnikult tema töö kohta küsimine kuidagi erandlik. "Asutused saavad iga päev teabenõudeid ja selgitustaotlusi, mis on oma olemuselt samad – inimene tahab infot ja teenistuja selgitab," kirjeldas ta. Teabe avalikustamine ja õigus küsida on osa avatud riigijuhtimisest. Ametnikult saadud vastust võib inimene edasi saata, avalikustada sotsiaalmeedias või ajakirjanduses sh avalikustada, kes selle info andis.

Andmekaitse seisukohalt kehtib põhimõte, et inimene peab olema teadlik, kuidas tema andmeid kasutatakse. “Kellegagi vestluse salvestamine ei ole keelatud, kuid selle avalikustamiseks peab luba küsima,” kirjeldas Punak. Samas toob ta välja, et erandiks on avaliku elu tegelased, kelle rolliga kaasneb ka suurem tähelepanu ja õiguste riive. “Telefoninumbrit ei loeta eriliiki isikuandmeteks (st delikaatseks isikuandmeks) ei eraisiku ega ka ametniku puhul. Süüteokoosseis võib tekkida juhul, kui avalikustaja teeb otsese üleskutse inimest kõnedega hirmutada või ohustada,” lisas ta.

Kindlasti ei tohiks alahinnata seda, et isegi kui vestluse avaldamine ei olnud mõeldud hirmutamisena, siis võib see nii mõjuda. “Ja mõjuda hirmutavalt mitte ainult sellele inimesele, kelle kõne salvestati, vaid ka teistele inimestele,” lisas Punak. Põhjuseks võib olla küsimuste esitamise stiil, lugupidamatu suhtumine või üldine viisakusnormidele mitte vastav käitumine. Punaku sõnul viib pikemas perspektiivis selline varjatud salvestamine, avalikustamine ja trollimine olukorda, kus viisakatel ja heatahtlikel küsijatel on raskem vastuseid saada.

Oluline on ära tunda võtted, mida veebitrollid ja vandenõuteoreetikud kasutavad. “Üks on taoline ametnike küsitlemine või provotseerimine ja selle salvestamine. Trolli eesmärk on saada ametnik kas eksima või endast välja minema, et siis hiljem seda avalikustades põhjustada usaldamatust, tüli, kahtlusi või naeruvääristada tipp-professionaali, kelle teadmistest ja kogemusest muude võtetega jõud üle ei käi.”