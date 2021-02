Esmalt mind huvitabki, et kas 100,3 miljonit AS-i Tallinna Vesi 35,3%-lise osaluse eest on palju või vähe?

Tallinna Vee tehinguga jäävad ilmselt kõik osapooled rahule. Müüja võib rõõmustada, et aktsia hind on kahe aastaga 50% võrra tõusnud ja praegu on väljumiseks soodne hetk. Tallinna linn aga taastab enamusosaluse strateegiliselt olulises sektoris mõistliku hinna eest. Aktsia hind on viimasel ajal küll palju tõusnud, kuid on sellele vaatamata erinevate suhtarvude järgi teiste Euroopa vee-ettevõtete hulgas keskmisel hinnatasemel või keskmisest odavamgi.