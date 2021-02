RMK on kulutanud üle kuue miljoni euro eraomanikelt looduskaitsealuste maade kokkuostu peale

RMK omandab kaitsealused kinnistud selleks, et ühelt poolt vabastada erametsaomanikud rangetest maakasutust piiravatest kitsendustest ja teisalt selleks, et tagada sealsete loodusväärtuste säilimine. Tänavu 1. veebruaril oli maa riigile omandamise ootejärjekorras 107 avaldust. Järjekord on avalikult kättesaadav keskkonnaministeeriumi kodulehel.